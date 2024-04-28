Тоттенхэм - Арсенал 2:3: обзор матча и результат игры 28.04.2024

В воскресенье, 28 апреля, в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги состоялось северолондонское дерби, в котором Тоттенхэм принимал на своем поле Арсенал.

"Шпоры" в этом поединке едва не совершили камбэк, проигрывая в три мяча, но в итоге победу в противостоянии праздновали "канониры".

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Арсенал обеспечил себе убедительное преимущество еще в первом тайме. Открыть счет гостям удалось на 15-й минуте благодаря автоголу, когда Пьер-Эмиль Хейбьерг срезал мяч в собственные ворота. Тоттенхэм вскоре мог выровнять ситуацию, но гол Микки ван де Вена не был засчитан из-за офсайда.

Источник: Getty Images

А команда Микеля Артеты после довела разрыв в счете до разгромного усилиями Кая Хаверца. Сначала немецкий полузащитник ассистировал Букайо Сака, а после сам замкнул головой подачу с углового.

Источник: Getty Images

В середине второй половины встречи хозяевам поля удалось отквитать один гол после ошибки Давида Райи. Голкипер Арсенала подарил мяч Кристиану Ромеро, который успешно сократил отставание. А ближе к концу матча Тоттенхэм приблизился и вовсе на расстояние одного забитого мяча, когда Хын Мин Сон реализовал пенальти, назначенный за фол Деклана Райса против Бена Дэвиса. До финального свистка "шпоры" не оставляли попыток отыграться и продолжали давить на соперника, но Арсеналу удалось удержать победный результат.

Источник: Getty Images

Украинец Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных "канониров".

Арсенал с 80 баллами продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, но Манчестер Сити, который идет вторым, имеет два матча в запасе при четырехочковом отставании. Тоттенхэм с 60 пунктами занимает пятое место.

Статистика матча Тоттенхэм - Арсенал 35-го тура чемпионата Англии

Тоттенхэм - Арсенал 2:3

Голы: Ромеро 64, Сон 87 (пен.) - Хейбьерг 15 (аг), Сака 27, Хаверц 38

Ожидаемые голы (xG): 1.54 - 0.96

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 14 - 9

Удары в створ: 2 - 3

Угловые: 8 - 6

Фолы: 12 - 16

Атаки: 97 - 84

Тоттенхэм: Викарио - Порро, Ромеро, ван де Вен, Дэвис (Ло Чельсо, 89) - Хейбьерг (Биссума, 64), Бентанкур (Матар Сарр, 46) - Кулушевски, Мэддисон (Ришарлисон, 63), Вернер (Джонсон, 31) - Сон

Арсенал: Райя - Вайт, Салиба, Габриэл, Томиясу - Эдегор (Кивер, 89), Парти, Райс - Сака, Хаверц, Троссар (Мартинелли, 63)

Предупреждения: Дэвис, 81, Кулушевски, 77 - Парти, 83.

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