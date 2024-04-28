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Де Дзерби продолжил падение, разгромно проиграв Борнмуту даже без Забарного

Брайтон имеет серьезные проблемы в последних матчах
Сегодня, 17:59
Борнмут - Брайтон
Борнмут - Брайтон

В рамках 35-го тура АПЛ Борнмут дома принял Брайтон.

Несмотря на то, что «вишни» играли без одного из ключевых игроков в лице Ильи Забарного, который пропускал игру из-за простуды, они сразу же показали, что планируют доминировать в этом матче, и уже на 13-ой минуте открыл счет Маркос Сенеси.

Еще в первом тайме Энес Унал мог удваивать преимущество своей команды, но упустил хороший шанс. В конце концов, сделал это турок чуть позже, а именно на старте второй 45-минутки.

Под самое окончание игры встречи подопечные Андони Ираолы довели счет до разгромного благодаря голу Джастина Клюйверта.

Статистика матча Чемпионата Англии Борнмут - Брайтон

Борнмут - Брайтон 3:0

Голы: Сенеси, 13, Унал, 52, Клюйверт, 87

xG: 2.33 - 1.10
Удары: 15 - 13
Удары в створ ворот: 6 - 1
Владение мячом: 30% - 70%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Илья Забарный

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