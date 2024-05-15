Реал - Депортіво Алавес Огляд та результат матчу Чемпіонату Іспанії 14.05.2024

В рамках 36-го тура Ла Лиги Реал Мадрид в собственных стенах встретился с Депортиво Алавес.

Уже в первом тайме "сливочные" решили все вопросы в матче, забив трижды. Сначала отличился Джуд Беллингем, после него забивали Винисиус Жуниор и Феде Вальверде.

Во втором тайме подопечные Карло Анчелотти отличились еще дважды усилиями того же Винисиуса и Арды Гюлера, а соперники не смогли даже на гол престижа в ворота Куртуа.

Таким образом, Реал еще увеличил свой отрыв от второго и третьего места, хотя, еще несколько туров назад завоевал чемпионство.

Статистика матча Чемпионата Испании Реал Мадрид - Депортиво Алавес.

Реал Мадрид - Депортиво Алавес 5:0

Голы: Беллингем, 10, Винисиус, 27,70, Вальверде, 45+1, Гюлер. 81

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