Ливерпуль объявил об уходе Тьяго

Тьяго Алькантара покинет Ливерпуль летом. Клуб официально это подтвердил в соцсетях.

Контракт 33-летнего испанца истекает в конце сезона, и он уйдет на правах свободного агента.

Thiago Alcantara's time with the Reds will come to an end this summer upon the expiration of his contract.



A truly special player. Thank you for everything, Thiago ❤️ — Liverpool FC (@LFC) May 17, 2024

Напомним, Тьяго перешел в Ливерпуль из Баварии в 2020 году и выиграл с командой Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги.

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В этом сезоне из-за травм игрок вышел на поле лишь раз – на 5 минут в матче против Арсенала, после чего снова получил травму.

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