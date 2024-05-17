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Ливерпуль объявил об уходе Тьяго

Испанец покинет клуб на правах свободного агента.
Сегодня, 13:50
Тьяго / Getty Images
Тьяго / Getty Images

Тьяго Алькантара покинет Ливерпуль летом. Клуб официально это подтвердил в соцсетях.

Контракт 33-летнего испанца истекает в конце сезона, и он уйдет на правах свободного агента.

Напомним, Тьяго перешел в Ливерпуль из Баварии в 2020 году и выиграл с командой Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги.

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В этом сезоне из-за травм игрок вышел на поле лишь раз – на 5 минут в матче против Арсенала, после чего снова получил травму.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Тьяго Алькантара

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