Ливерпуль объявил об уходе Тьяго

Тьяго Алькантара покинет Ливерпуль летом. Клуб официально это подтвердил в соцсетях.

Контракт 33-летнего испанца истекает в конце сезона, и он уйдет на правах свободного агента.

Thiago Alcantara's time with the Reds will come to an end this summer upon the expiration of his contract.



A truly special player. Thank you for everything, Thiago ❤️