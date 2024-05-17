Защитник Ливерпуля покинет летом клуб

Матип уйдет из стана "красных" на правах свободного агента.

Защитник Ливерпуля Жоэль Матип покинет команду в конце сезона. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Футболист уйдет на правах свободного агента и собирается попрощаться с клубом и болельщиками в эти выходные в матче против Вулверхэмптона.

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Напомним, Матип перешел в Ливерпуль из Шальке летом 2016 года. За это время центрбек провел за "красных" 201 матч.

В текущем сезоне на счету 32-летнего камерунца всего 10 игр в рамках АПЛ, в которых он не отличился результативными действиями.

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