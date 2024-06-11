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Футбол

На известной игровой выставке показали трейлер симулятора организации футбольных матчей

В игре будет украинская локализация.
11 июня, 12:59
Обложка игры Copa City
Обложка игры Copa City

В скором будущем футбольное сообщество ожидает игра на необычную тематику.

В рамках игровой выставки PC Gaming Show, которая прошла на днях, была анонсирована Copa City - симулятор организации футбольных матчей.

В игре нужно будет управлять логистикой стадиона и инфраструктуры, готовя игры от начала и до конца. 

"Успех будет зависеть от вашей способности держать под контролем одновременно логистическую и эмоциональную стороны футбольного события. Поэтому готовьтесь к игре и готовьте город - а тогда посмотрим, хватит ли вам сил устроить незабываемую феерию впечатлений на стадионе", - сказано в описании игры.

Также компания Triple Espresso, для которой Copa City будет дебютной показала первый трейлер игры, из которого стало известно, что в игре будет полная украинская локализация.

В игре будут лицензированы, по крайней мере, Бавария, Фламенго, Арсенал и Национальный стадион имени Казимежа Гурского в Варшаве. Оставшиеся лицензии будут объявлены позже.

Напомним, что ранее в открытый бета-тест вышел футбольный симулятор UFL, который назывался "убийцей EAFC". На нашем сайте вы можете прочитать обзор на игру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: игра

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