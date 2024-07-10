Совладельцы Ньюкасла покинут клуб, решив продать свои акции

Совсем скоро английским клубом будет владеть лишь Суверенный фонд Саудовской Аравии.

Совладельцы Ньюкасл Юнайтед Аманда Стэйвли и Мердад Годусси покинут клуб после трех лет пребывания на Сент-Джеймс Парк, сообщает Sky Sports.

Супруги были ключевыми фигурами в новейшей истории "сорок", поскольку они помогли Суверенному фонду Саудовской Аравии приобрести английский клуб в 2021 году.

Дуэт купил 10-процентную долю в клубе, который был приобретен у Майка Эшли. Но с годами их доля уменьшилась.

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На данный момент Стэйвли и Годусси владеют 6% акций клуба. Ожидается, что их долю выкупит Суверенный фонд Саудовской Аравии.

Стэйвли была у руля, когда Ньюкасл вернулся в Лигу чемпионов после 20-летнего отсутствия, и привела их к финалу Кубка лиги на Уэмбли в 2023 году.

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