iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Совладельцы Ньюкасла покинут клуб, решив продать свои акции

Совсем скоро английским клубом будет владеть лишь Суверенный фонд Саудовской Аравии.
Сегодня, 19:53
Мердад Годусси и Аманда Стэйвли / Getty Images
Мердад Годусси и Аманда Стэйвли / Getty Images

Совладельцы Ньюкасл Юнайтед Аманда Стэйвли и Мердад Годусси покинут клуб после трех лет пребывания на Сент-Джеймс Парк, сообщает Sky Sports.

Супруги были ключевыми фигурами в новейшей истории "сорок", поскольку они помогли Суверенному фонду Саудовской Аравии приобрести английский клуб в 2021 году.

Дуэт купил 10-процентную долю в клубе, который был приобретен у Майка Эшли. Но с годами их доля уменьшилась.

Читай также: Манчестер Юнайтед договорился с Ньюкаслом о переходе спортивного директора

На данный момент Стэйвли и Годусси владеют 6% акций клуба. Ожидается, что их долю выкупит Суверенный фонд Саудовской Аравии.

Стэйвли была у руля, когда Ньюкасл вернулся в Лигу чемпионов после 20-летнего отсутствия, и привела их к финалу Кубка лиги на Уэмбли в 2023 году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл АПЛ

Статьи по теме

Клуб АПЛ объявил о приобретении защитника с украинскими корнями Клуб АПЛ объявил о приобретении защитника с украинскими корнями
Клуб АПЛ потроллил известного инсайдера в видео-представлении своего новичка Клуб АПЛ потроллил известного инсайдера в видео-представлении своего новичка
Манчестер Юнайтед договорился с Ньюкаслом о переходе спортивного директора Манчестер Юнайтед договорился с Ньюкаслом о переходе спортивного директора
Лацио согласовал с Арсеналом трансфер конкурента Зинченко Лацио согласовал с Арсеналом трансфер конкурента Зинченко
Помочь журналистам

Видео

16-летний Ямал гениальным голом начал камбек Испании в полуфинале Евро-2024
16-летний Ямал гениальным голом начал камбек Испании в полуфинале Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Нидерланды и Англия разыграют путевку в финал
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа20:32
Лацио согласовал с Арсеналом трансфер конкурента Зинченко
Бокс20:21
Стивенсон сообщил, с кем может провести бой, если Ломаченко договорится с Дэвисом
Теннис20:10
Украинцы на Уимблдоне: Свитолина и сестры Киченок покинули турнир
Украина19:55
Трансферы УПЛ: Полесье арендовало бразильца, защитник Днепра-1 и вингер Крузейро перешли в Карпаты
Европа19:53
Совладельцы Ньюкасла покинут клуб, решив продать свои акции
Украина19:45
Карпаты подписали защитника Днепра-1 и бразильского вингера
Олимпийские игры19:38
ЛеБрон, Карри и Эмбиид: США опубликовали заявку баскетбольной сборной на Олимпиаду-2024
Олимпийские игры19:33
Кавай вынужден покинуть расположение сборной США – он не сыграет на Олимпиаде-2024
Другие страны18:59
Коутиньо вернулся в свой родной клуб
Европа18:56
Усиление для Моуринью: Фенербахче договорился о переходе вингера Аль-Ахли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK