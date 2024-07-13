iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Астон Вилла близка к тому, чтобы перехватить трансферную цель Барселоны

Амаду Онана замйет место Дугласа Луиса.
Сегодня, 15:45
Амаду Онана / Getty Images
Амаду Онана / Getty Images

Астон Вилла близка к подписанию хавбека Эвертона Амаду Онана, пишет The Athletic.

Напомним, что 22-летний опорник в течение некоторого времени был интересен Барселоне и Арсеналу, однако именно бирмингемцы близки к его трансферу.

Астон Вилла заплатит "ирискам" 50 млн фунтов за игрока сборной Бельгии, контракт с самим Онана уже согласован.

Одну из решающих ролей в переходе хавбека сыграло то, что Барселона так и не сделала Эвертону предложение, а сам Онана решил, что не прочь поработать с Эмери.

Кроме того, трансфер положительно скажется на ФФП "ирисок", что позволит им удержать Джарреда Брэйтуэйта.

Ранее также сообщалось, что форвард Сити перешел к новичку АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Российская ракета попала в дом экс-игрока сборной Украины Российская ракета попала в дом экс-игрока сборной Украины
Нападающий сборной Англии сравнил команду с Реалом Нападающий сборной Англии сравнил команду с Реалом
По стопам Ванды: Жена игрока сборной Украины почти засветила сосок в Instagram По стопам Ванды: Жена игрока сборной Украины почти засветила сосок в Instagram
Турецкий клуб подписал экс-форварда сборной Италии Турецкий клуб подписал экс-форварда сборной Италии
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024
Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Англия обыграла Нидерланды и вышла в финал
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа19:05
Российская ракета попала в дом экс-игрока сборной Украины
Евро-202418:52
Нападающий сборной Англии сравнил команду с Реалом
Европа18:38
По стопам Ванды: Жена игрока сборной Украины почти засветила сосок в Instagram
Европа18:10
Турецкий клуб подписал экс-форварда сборной Италии
Теннис18:08
Крейчикова победила Паолини в напряженном финале Уимблдона
Европа18:04
Именитый испанский голкипер станет подопечным своего экс-партнера по сборной
Формула 117:44
Авторитетное издание назвало болид Макларен лучшим в пелотоне
Европа17:26
Один из лучших бомбардиров Евро-2024 сменит клубную прописку
Другие страны17:13
Легенда сборной Франции возглавил саудовский клуб
Евро-202417:00
Дважды битый Усиком экс-чемпион записал обращение к сборной Англии перед финалом Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK