Астон Вилла близка к тому, чтобы перехватить трансферную цель Барселоны

Астон Вилла близка к подписанию хавбека Эвертона Амаду Онана, пишет The Athletic.

Напомним, что 22-летний опорник в течение некоторого времени был интересен Барселоне и Арсеналу, однако именно бирмингемцы близки к его трансферу.

Астон Вилла заплатит "ирискам" 50 млн фунтов за игрока сборной Бельгии, контракт с самим Онана уже согласован.

Одну из решающих ролей в переходе хавбека сыграло то, что Барселона так и не сделала Эвертону предложение, а сам Онана решил, что не прочь поработать с Эмери.

Кроме того, трансфер положительно скажется на ФФП "ирисок", что позволит им удержать Джарреда Брэйтуэйта.

Ранее также сообщалось, что форвард Сити перешел к новичку АПЛ.

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