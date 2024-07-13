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Талантливый воспитанник Манчестер Сити продолжит карьеру в новичке АПЛ

Лиам Делап перешел в Испвич Таун.
Сегодня, 15:16
Лиам Делап / itfc.co.uk
Лиам Делап / itfc.co.uk

Ипсвич Таун объявил о покупке форварда Манчестер Сити Лиам Делапа.

Новичок АПЛ заплатил "горожанам" 15 млн евро плюс различные бонусы. Контракт же с форвардом подписан до 2029 года.

Прошлый сезон 21-летный Делап провел на правах аренды в Халл Сити, где в 31 матче отличился восемью голами.

Форвард находился в системе Сити с 2019 года, перейдя из Дерби, однако на его счету лишь два появления в АПЛ и одно в Лиге чемпионов.

Ранее также сообщалось, что другой форвард Сити также хочет покинуть клуб.

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