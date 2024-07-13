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Нападающий Манчестер Сити попросил выставить его на трансфер

Альварес не стал подписывать новый контракт с клубом.
Сегодня, 08:10
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

Аргентинский футболист Манчестер Сити Хулиан Альварес хочет сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист El Chiringuito TV Маркос Бенито 24-летний игрок, отказался продлевать контракт с английским грандом. 

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Альварес попросил руководство клуба выставить его на трансфер за приемлемую цену.

Соглашение Хулиана с Манчестер Сити истекает в 2028 году. 

В прошлом сезоне форвард провел 36 матчей в АПЛ, в которых забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.

Ранее стала известна зарплата лидера Манчестер Сити в клубе Роналду.

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