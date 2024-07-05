Известна зарплата лидера Манчестер Сити в клубе Роналду
Эдерсон крайне близок к переходу в Ан-Наср.
Ан-Наср готов предложить вратарю Манчестер Сити Эдерсону зарплату втрое выше его текущей — более 600 тысяч фунтов в неделю. Об этом сообщает издание ESPN.
Эдерсон, а также Алиссон из Ливерпуля и Войчех Шченсны из Ювентуса находятся в списке трансферных целей клуба.
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Контракт бразильца с Манчестер Сити действителен до лета 2026 года. Клуб хочет его сохранить, но может рассмотреть продажу, если игрок захочет уйти и будет предложена подходящая сумма.
Английский коллектив сохраняет спокойствие благодаря недавнему продлению контракта с Штефаном Ортегой до 2026 года.
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