"Лето будет тихим": Де Брюйне планирует остаться в Манчестер Сити

У Кевина Де Брюйне остался всего год по действующему контракту с Манчестер Сити.

Еще до старта чемпионата Европы-2024 капитана сборной Бельгии связывали с переездом в Саудовскую Аравию. Сам 32-летний хавбек пока что планирует отыграть на турнире и отдохнуть.

"У меня будет тихое лето. Я буду наслаждаться отпуском, а затем вернусь в расположение Сити. Предполагаю, что в ближайшие месяцы мы проведем переговоры", - цитирует бельгийца Фабрицио Романо.

Напомним, что в понедельник, 1 июля, сборная Бельгии встретится со сборной Франции в рамках 1/8 финала Евро-2024.

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На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024.

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