Саудовский клуб предлагает игроку Ман Сити втрое большую зарплату чем он имеет сейчас
Эдерсон сможет получать "бешеные деньги".
Вратарь Ман Сити Эдерсон сможет сменить клубную прописку
Как сообщает ESPN, бразильцу предлагают 600 тысяч фунтов в неделю в Ан-Насри, что втрое больше чем он получает сейчас. Голкипер обдумывает предложение.
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Позиция Ман Сити остается неизменной - если футболист захочет покинуть клуб, то ему не будут препятствовать.
В случае ухода Эдерсона "горожане", скорее всего, подпишут нового голкипера, но лишь в качестве дублера. Основным станет Штеффан Ортега, который является дублером сейчас.
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