Саудовский клуб предлагает игроку Ман Сити втрое большую зарплату чем он имеет сейчас

Вратарь Ман Сити Эдерсон сможет сменить клубную прописку

Как сообщает ESPN, бразильцу предлагают 600 тысяч фунтов в неделю в Ан-Насри, что втрое больше чем он получает сейчас. Голкипер обдумывает предложение.

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Позиция Ман Сити остается неизменной - если футболист захочет покинуть клуб, то ему не будут препятствовать.

В случае ухода Эдерсона "горожане", скорее всего, подпишут нового голкипера, но лишь в качестве дублера. Основным станет Штеффан Ортега, который является дублером сейчас.

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