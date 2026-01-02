iSport.ua
Звезда Аталанты заинтересовал МЮ

Манкунианцы возобновили интерес к бразильцу.
Вчера, 22:52       Автор: Антон Федорцив
Эдерсон / Getty Images
Полузащитник Аталанты из Бергамо Эдерсон вернулся на радар Манчестер Юнайтед. Английский гранд пытается выяснить статус хавбека на рынке, сообщает TEAMtalk.

"Красным дьяволам" бразилец может стоить менее 40 млн евро. Однако, Аталанта предпочла бы сохранить Эдерсона до конца сезона. Сам лидер "Богини" заинтересован в переходе в клуб уровня Лиги чемпионов.

В нынешней кампании Эдерсон сыграл 18 поединков во всех турнирах (1 гол, 1 ассист). Контракт хавбека с Аталантой действует до лета 2027 года. Летом 2024-го он дебютировал в составе сборной Бразилии.

Параллельно МЮ положил глаз на форварда середняка АПЛ.

