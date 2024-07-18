"Великолепный лидер": одно видео заставило фанатов МЮ призвать вернуть Магуайру капитанскую повязку

Когда Харри Магуайр летом 2019 года за 87 миллионов евро сменил Лестер на Манчестер Юнайтед, тогдашний главный тренер манкунианцев Оле Гуннар Сульшер сразу же сделал его капитаном команды.

Это решение вызвало вопросы у болельщиков, которые не поняли этого. И лишь перед сезоном-2023/24 центрбек потерял капитанскую повязку, которую забрал Бруно Фернандеш.

И пока португалец отдыхает после Евро-2024, англичанин, пропустивший турнир, тренируется по индивидуально программе, восстанавливаясь после повреждения.

Как сообщает Daily Mail, недавно в сети было опубликовано видео, которое очень понравилось фанатам "красных дьяволов".

На этом видео Магуайр, будучи одним из немногих игроков первой команды, присутствовал на тренировочной базе. Там же были воспитанники академии манкунианцев. Харри прошелся по базе, стараясь поприветствовать каждого молодого игрока.

🚨Harry Maguire making sure to greet ALL of the academy lads on the first day of pre season! ❤️



🎥 - [@ManUtd via @UtdFrenzy]

pic.twitter.com/5m3U9I65IR — Frank🧠🇳🇱 (fan) (@TenHagEra) July 16, 2024

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Такое поведение защитника настолько понравилось фанатам, что они даже призвали вернуть ему статус капитана команды.

Один фанат написал: "Очень нравится, что Магуайр приветствует каждого". Другой добавил: "Он все еще должен быть капитаном".

Третий пользователь соцсети написал: "Вот почему Харри Магуайр был капитаном". А другой прокомментировал: "Капитан для всех".

Один фанат также написал: "Вы всегда слышите от игроков в команде и за ее пределами, как Магуайр сразу же заставляет их чувствовать себя как дома. Это хороший пример, когда он приветствовал всех молодых ребят. Классный персонаж и великолепный лидер".

Однако руководство клуба вряд ли разделяет настрой фанатов. Ранее было объявлено, что Манчестер Юнайтед договорился с Лиллем о трансфере центрбека Лени Йоро, что вряд ли положительно скажется на количестве игровых минут Магуайра.

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