"Великолепный лидер": одно видео заставило фанатов МЮ призвать вернуть Магуайру капитанскую повязку

Когда Харри Магуайр летом 2019 года за 87 миллионов евро сменил Лестер на Манчестер Юнайтед, тогдашний главный тренер манкунианцев Оле Гуннар Сульшер сразу же сделал его капитаном команды.

Это решение вызвало вопросы у болельщиков, которые не поняли этого. И лишь перед сезоном-2023/24 центрбек потерял капитанскую повязку, которую забрал Бруно Фернандеш.

И пока португалец отдыхает после Евро-2024, англичанин, пропустивший турнир, тренируется по индивидуально программе, восстанавливаясь после повреждения.

Как сообщает Daily Mail, недавно в сети было опубликовано видео, которое очень понравилось фанатам "красных дьяволов".

На этом видео Магуайр, будучи одним из немногих игроков первой команды, присутствовал на тренировочной базе. Там же были воспитанники академии манкунианцев. Харри прошелся по базе, стараясь поприветствовать каждого молодого игрока.

🚨Harry Maguire making sure to greet ALL of the academy lads on the first day of pre season! ❤️



🎥 - [@ManUtd via @UtdFrenzy]

pic.twitter.com/5m3U9I65IR