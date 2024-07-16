Гринвуд в ближайшее время сменит Манчестер Юнайтед на Марсель

Все стороны переговоров согласовали все условия трансфера.

Марсель достиг принципиального соглашения с Мэйсоном Гринвудом об условиях личного контракта, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

На прошлой неделе французы договорились с Манчестер Юнайтед о трансфере 22-летнего вингера. Сделка зависела от решения самого футболиста.

Теперь Гринвуду предстоит поехать во Францию, пройти медицинское обследование и подписать контракт, который будет рассчитан до лета 2029 года.

По информации источника, стоимость сделки составит 31,6 миллиона евро: 27,6 миллиона манкунианцы получат сразу, а еще 4 миллиона они получат в качестве бонусов.

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При этому в сделке будет прописана доля (примерно 50%), которую англичане получат в случае перепродажи Гринвуда.

Напомним, что в Марселе Мэйсон Гринвуд будет выступать под руководством Роберто Де Дзерби, который в июне был назначен новым главным тренером провансальцев.

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