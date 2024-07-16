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Манчестер Юнайтед не станет контактировать с Саутгейтом в случае увольнения тен Хага

У "красных дьяволов" подготовлен другой вариант на этот случай.
Сегодня, 17:45
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images

Манчестер Юнайтед не будет пытаться договориться с Гаретом Саутгейтом, если по ходу следующего сезона с поста главного тренера будет уволен Эрик тен Хаг.

По информации Daily Mail, манкунианцы сделали Томаса Тухеля своей приоритетной целью, если дойдет до увольнения нидерландского наставника.

До старта Евро-2024 Саутгейт считался одним из главных кандидатов на место тен Хага в Юнайтед.

Однако недавно "красные дьяволы" объявили о том, что нидерландец останется тренером команды до лета 2026 года. При этом клуб намерен создать для него наилучшие условия для работы.

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В то же самое время сам Саутгейт объявил о том, что он покинул пост главного тренера сборной Англии после того, как он не смог выиграть чемпионат Европы-2024.

Напомним, что в июне руководство Манчестер Юнайтед провело переговоры с Томасом Тухелем, прежде чем уведомить Эрика тен Хага, что он продолжит вою работу с командой.

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