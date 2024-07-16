Тен Хаг впервые прокомментировал возвращение Санчо в Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед высказался о том, что Джейдон Санчо вернулся в английский клуб.

По словам специалиста, им удалось решить конфликт.

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"Мы подвели черту. Манчестер Юнайтед нуждается в хороших игроков, и Джейдон таким является. Мы подвели черту и движемся дальше", - приводит слова тренера The Athletic.

Напомним, в августе прошлого года тен Хаг раскритиковал Санчо на пресс-конференции, а затем англичанин публично его раскритиковал. Специалист убрал Джейдона от работы с командой - вторую половину прошлого сезона вингер провел в аренде в Боруссии Дортмунд.

Ранее сообщалось, что воспитанник МЮ продолжит карьеру в испанском чемпионате.

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