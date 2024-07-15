Воспитанник МЮ продолжит карьеру в испанском чемпионате

Вильярреал официцально объявил о переходе защитника Манчестер Юнайтед Вилли Камбвала.

19-летний воспитанник манкунианцев достался "желтой субмарине" за 11 млн евро, из которых лишь 5,5 млн было заплачено сразу.

Сам же Камбвала подписал контракт до 2029 года, однако полноценная презентация игрока состоится позднее.

Также некоторые источники сообщают, что МЮ прописал в соглашении игрока пункт о праве обратного выкупа игрока.

Ранее также сообщалось, что Ямаль установил семь рекордов на прошедшем Евро.

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