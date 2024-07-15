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Ямаль установил 11 рекордов в течение Евро-2024

И только один из них не касается возраста.
Сегодня, 01:22
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

В рамках финала Евро-2024 Испания победила Англию.

Одним из ключевых игроков "фурии рохи" в течение турнира был Ламин Ямаль, который на пути к трофею побил кучу рекордов.

В частности Ламин стал: самым молодым игроком в истории Евро, самым молодым автором гола в истории Евро, самым молодым автором ассиста в истории Евро. 

Также игрок побил такие достижения: самый молодой игрок, который выходил в старте в полуфинале Евро или ЧМ, самым молодым автором гола в полуфинале Евро или ЧМ, самый молодой футболист в старте на финал Евро или ЧМ, самым молодым ассистент в истории финалов Евро или ЧМ, самым молодым лучший ассистент в истории Евро, игрок с наибольшим количеством ассистов за одно Евро (4), и самый молодой победитель в истории Евро.

Напоследок стоит упомянуть, что Ямаль стал самым молодым лучшим молодым игроком турнира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 Ламин Ямаль

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