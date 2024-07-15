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Ямаль - лучший молодой игрок Евро-2024

Испанец также стал лучшим ассистентом турнира.
Сегодня, 00:17
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

В рамках финала Евро-2024 Испания победила Англию.

После поединка определились обладатели индивидуальных наград по итогам турнира.

Звание лучшего молодого игрока получил Ламин Ямаль. Он же стал лучшим ассистентом турнира.

Напомним, Ямаль стал автором ассиста на первый гол в матче, поэтому, он еще и установил очередной рекорд Евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 Ламин Ямаль

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