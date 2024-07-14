Ямаль - самый молодой автор результативного действия в финале Евро
Ламин отдал ассист на Нико Уильямса.
В рамках финала Евро-2024 встречаются Испания и Англия.
Счет в матче открыл Нико Уильямс. Вингер "фурии рохи" отправил мяч в ворота Джордана Пикфорда.
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Ассистентом выступил Ламин Ямаль. Испанский вундеркинд стал самым молодым автором результативного действия в истории финалов Евро.
На момент поединка Ямалю исполнилось 17 дней и 1 день.
Продолжается второй тайм. Счет - 1:0.
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