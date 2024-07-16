Саутгейт объявил об уходе из сборной Англии

Федерация футбола Англии официально сообщила, что Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной.

Our CEO, Mark Bullingham, has paid tribute to Gareth Southgate after he announced his decision to leave his role as manager of the @England men's team. — The FA (@FA) July 16, 2024

Саутгейт возглавил национальную команду в 2016 году. За это время он вывел Англию в финалы на Евро-2020 и Евро-2024.

Во главе команды провел 102 матча: 64 победы, 20 ничьих и 18 поражений.

Отметим, что в финале чемпионате Европы-2024 Англия проиграла Испании (1:2). На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Испания - Англия.

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