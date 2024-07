Восходящая звезда Лилля в шаге от перехода в Манчестер Юнайтед - клуб заплатит 62 млн евро

Французский защитник Лени Йоро в ближайшее время перейдет в Манчестер Юнайтед.

18-летний игрок отправился в Великобританию для прохождения медосмотра и завершения личных условий.

Йоро хотел перейти в Реал, но Лилль принял предложение Манчестер Юнайтед в размере 62 миллиона евро.

