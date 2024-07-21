Обладатель Лиги Европы нацелился на одного из лучших игроков чемпионата Шотландии
Аталанта может подписать Мэтта О'Райли.
Итальянская Аталанта собирается усилить линию полузащиты в это трансферное окно.
Как сообщает Фабрицио Романо, «богиня» нацелилась на датчанина Мэтта О'Райли. Коллектив Джан Пьеро Гасперини сделал предложение Селтику в размере 17-18 млн евро.
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«Кельты» хотят больше, но переговоры между клубами, тем не менее, продолжаются. На хавбека помимо Аталанты претендует Атлетико Мадрид.
В прошлом сезоне 25-летний футболист провел 49 матчей, забив 19 голов и отдав 18 ассистов.
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