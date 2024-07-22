Обладатель рекорда по количеству матчей в АПЛ возобновил карьеру в 11 дивизионе Англии

Экс-полузащитник Астон Виллы, Ман Сити и еще ряда клубов АПЛ Гарет Барри принял решение возобновить карьеру в возрасте 43 лет.

Барри будет играть за клуб Герстпирпойнт из 11 дивизиона Англии. Об этом сообщила пресс-служба любительского коллектива.

Гарет повесил бутсы на гвоздь четыре года назад, а именно в августе 2020 года, хотя, свой последний матч сыграл еще в марте того года в рамках Кубка Англии.

Бывший хавбек наиграл в АПЛ 653 матча, что является

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