Барселона приобрела Дани Ольмо

Барселона объявила о переходе Дани Ольмо из Лейпцига.

Стороны подписали договор, который рассчитан до 30 июня 2030 года. В нем прописана клаусула в 500 миллионов евро.

Отметим, что Ольмо является воспитанником Барселоны. Летом 2024 года в составе сборной Испании выиграл Евро-2024.

В прошлом сезоне 26-летний игрок провел 25 матчей за Лейпциг, в которых забил восемь голов и сделал пять голевых передач.

Ранее Довбик назвал человека, который решил судьбу его перехода в Рому.

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