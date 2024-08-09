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Барселона приобрела Дани Ольмо

Каталонцы добавили невероятную клаусулу.
Сегодня, 16:38
Дани Ольмо / Getty Images
Дани Ольмо / Getty Images

Барселона объявила о переходе Дани Ольмо из Лейпцига.

Стороны подписали договор, который рассчитан до 30 июня 2030 года. В нем прописана клаусула в 500 миллионов евро.

Отметим, что Ольмо является воспитанником Барселоны. Летом 2024 года в составе сборной Испании выиграл Евро-2024.

В прошлом сезоне 26-летний игрок провел 25 матчей за Лейпциг, в которых забил восемь голов и сделал пять голевых передач.

Ранее Довбик назвал человека, который решил судьбу его перехода в Рому.

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