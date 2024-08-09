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Довбик назвал человека, который решил судьбу его перехода в Рому

Украинец общался с руководством "волков".
Сегодня, 16:20
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий сборной Украины Артем Довбик раскрыл подробности перехода в Рому.

По словам футболиста, он согласился на трансфер в римский клуб после разговора с владельцом клуба Дэном Фридкиным.

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"Я принял решение перейти в Рому после разговора с Дэном Фридкиным. Он произвел на меня хорошее впечатление, заставил меня почувствовать себя важным, рассказав мне, чего он от меня ждет. 

Я также говорил с Де Росси и Гизольфи (спортивный директор Ромы, – прим.). Ранее я никогда не разговаривал с владельцами клуба, и это было важно. Они объяснили мне долгосрочный проект. 

Я верю в них, а они - в меня. Рома много инвестирует, клуб хочет делать большое дело. Я знаю, что будущее будет светлым", - приводит слова Довбика La Gazzetta dello Sport.

Ранее Довбик объяснил, почему отказался от контракта с Атлетико.

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