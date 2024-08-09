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Довбик объяснил, почему отказался от контракта с Атлетико

Артем откровенно рассказал о срыве трансфера в Атлетико.
Сегодня, 13:03
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Украинский форвард Артем Довбик в летнее трансферное окно подписал контракт с римской Ромой, отказавшись от соглашения с мадридским Атлетико.

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Нападающий объяснил свою позицию, назвав виновных в срыве перехода в испанский гранд:

"Трансфер не состоялся не потому, что наши отношения с Атлетико были не лучшими. Были люди, которые хотели видеть меня в клубе, а были и такие, которые не хотели. Я не испытывал доверия, в отличие от Ромы", - цитирует Довбика La Gazzetta dello Sport.

В сезоне 2023/24 Артем Довбик провел 39 матчей за Жирону, отличившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.

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