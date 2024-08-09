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Одноклубник Довбика оценил перспективы форварда сборной Украины в Роме

Эван Н'Дика ждет забитых мячей от украинского форварда.
Сегодня, 09:34
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Форвард сборной Украины Артем Довбик продолжает активно готовиться к новому сезону итальянской Серии А в составе римской Ромы.

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Одноклубник Довбика Эван Н'Дика поделился ожиданиями от игры Артема в Риме, рассказав о работе форварда на тренировке:

"Что я думаю об Артеме Довбике как защитник? Пока что я провел с ним всего 2-3 тренировки, но их было достаточно, чтобы я мог сказать, что он очень сильный центральный нападающий. Я уверен в этом, так же, как и в потому, что Ле Фе и Суле тоже очень сильны – это два очень технических игрока. Я уверен, что все наши новички помогут нам добиться лучшего результата, чем в прошлом сезоне.

Мы помогаем ребятам адаптироваться. Я говорю по-французски и посвящаю себя Энцо, а Дыбала и Паредес заботятся о Суле. У нас отличная группа игроков, мы всем поможем интегрироваться как можно быстрее, в частности Далю, Райану и Сангаре", - цитирует Н'Дика Gazzetta dello Sport.

Напомним, Довбик перебрался в римскую Рому летом из Жироны. Футболист отклонил предложение Мадридского Атлетико.

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