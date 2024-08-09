Довбик назвал цели в Роме

Нападающий сборной Украины Артем Довбик поделился мнением о своем переходе в Рому.

По словам футболиста, он намерен вывести команду в Лигу чемпионов.

Читай также: Одноклубник Довбика оценил перспективы форварда сборной Украины в Роме

"Все знают, насколько важно дерби – как для болельщиков, так и для клуба. Могу лишь обещать, что приложу все усилия, чтобы выиграть этот матч.

У меня в голове уже есть несколько голов, которые нужно забить, но я не буду говорить о них. Мы должны вернуться в Лигу чемпионов. Это очень важная цель, которой нужно достичь любой ценой. Рома отсутствует в этом турнире слишком долго", - приводит слова украинца La Gazzetta dello Sport.

Ранее Довбик объяснил, почему отказался от контракта с Атлетико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!