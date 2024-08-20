iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ассоциация профессиональных футболистов объявила символическую сборную года

Только три представителя чемпионской команды оказались в одиннадцатке лучших игроков.
Вчера, 23:11
Символическая сборная года по версии PFA / Getty Images
Символическая сборная года по версии PFA / Getty Images

Во вторник, 20 августа, в Оперном театре Мачнестера прошла церемония награждения лучших футболистов по итогам года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Этим вечером также была обнародована символическая сборная игроков, которую выбрали футболисты.

Примечательно, что в ней нашлось место только трем игрокам из состава Манчестер Сити, который стал чемпионом Англии. При этом в сборной оказались сразу пять представителей Арсенала.

Символическая сборная года по версии PFA

  • Давид Райя (Арсенал)
  • Вильям Салиба (Арсенал)
  • Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль)
  • Габриэл Магальяйнш (Арсенал)
  • Родри (Манчестер Сити)
  • Деклан Райс (Арсенал)
  • Мартин Эдегор (Арсенал)
  • Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • Фил Фоден (Манчестер Сити)
  • Олли Уоткинс (Астон Вилла)

Ранее стало известно, что хавбек Челси Коул Палмер был признан лучшим молодым игроком года по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Милан нацелился на трансфер воспитанника Аякса Милан нацелился на трансфер воспитанника Аякса
Тренер Голден Стэйт подколол экс-президента США фирменным жестом Карри Тренер Голден Стэйт подколол экс-президента США фирменным жестом Карри
Новичок Серии А подпишет воспитанника Реала Новичок Серии А подпишет воспитанника Реала
Третий самый богатый человек мира претендует на приобретение Бостон Селтикс Третий самый богатый человек мира претендует на приобретение Бостон Селтикс
Помочь журналистам

Видео

Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя
Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи в квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций
просмотров

Последние новости

Европа00:59
Милан нацелился на трансфер воспитанника Аякса
НБА00:53
Тренер Голден Стэйт подколол экс-президента США фирменным жестом Карри
Европа00:36
Новичок Серии А подпишет воспитанника Реала
НБА00:20
Третий самый богатый человек мира претендует на приобретение Бостон Селтикс
Лига Чемпионов00:01
Лига чемпионов: Буде/Глимт, Динамо Загреб и Лилль победили в первом матче раунда плей-офф
Вчера, 23:59
Европа23:59
Украинский вингер перебреется в швейцарский клуб
Европа23:37
Рулевой Зальцбурга: Право сыграть в основном этапе Лиги чемпионов надо заслужить
Европа23:21
Фоден - лучший игрок года по версии Ассоциации профессиональных футболистов
Европа23:11
Ассоциация профессиональных футболистов объявила символическую сборную года
Европа22:59
Новичок АПЛ договорился об аренде одноклубника Мудрика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK