Ассоциация профессиональных футболистов объявила символическую сборную года
Во вторник, 20 августа, в Оперном театре Мачнестера прошла церемония награждения лучших футболистов по итогам года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
Этим вечером также была обнародована символическая сборная игроков, которую выбрали футболисты.
Примечательно, что в ней нашлось место только трем игрокам из состава Манчестер Сити, который стал чемпионом Англии. При этом в сборной оказались сразу пять представителей Арсенала.
Символическая сборная года по версии PFA
- Давид Райя (Арсенал)
- Вильям Салиба (Арсенал)
- Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль)
- Габриэл Магальяйнш (Арсенал)
- Родри (Манчестер Сити)
- Деклан Райс (Арсенал)
- Мартин Эдегор (Арсенал)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- Фил Фоден (Манчестер Сити)
- Олли Уоткинс (Астон Вилла)
The PFA Premier League Team of the Year, voted for by the players ⤵️ pic.twitter.com/uuoQ4roT0O— Professional Footballers' Association (@PFA) August 20, 2024
Ранее стало известно, что хавбек Челси Коул Палмер был признан лучшим молодым игроком года по версии Ассоциации профессиональных футболистов.
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