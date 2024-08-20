Ассоциация профессиональных футболистов объявила символическую сборную года

Только три представителя чемпионской команды оказались в одиннадцатке лучших игроков.

Символическая сборная года по версии PFA / Getty Images

Во вторник, 20 августа, в Оперном театре Мачнестера прошла церемония награждения лучших футболистов по итогам года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Этим вечером также была обнародована символическая сборная игроков, которую выбрали футболисты.

Примечательно, что в ней нашлось место только трем игрокам из состава Манчестер Сити, который стал чемпионом Англии. При этом в сборной оказались сразу пять представителей Арсенала.

Символическая сборная года по версии PFA

Давид Райя (Арсенал)

Вильям Салиба (Арсенал)

Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль)

Габриэл Магальяйнш (Арсенал)

Родри (Манчестер Сити)

Деклан Райс (Арсенал)

Мартин Эдегор (Арсенал)

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

Фил Фоден (Манчестер Сити)

Олли Уоткинс (Астон Вилла)

The PFA Premier League Team of the Year, voted for by the players ⤵️ pic.twitter.com/uuoQ4roT0O — Professional Footballers' Association (@PFA) August 20, 2024

Ранее стало известно, что хавбек Челси Коул Палмер был признан лучшим молодым игроком года по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

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