Палмер - лучший молодой игрок года по версии Ассоциации профессиональных футболистов

Во вторник, 20 августа, в Манчестере состоялась церемония награждения лучших игроков прошедшего сезона по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

Так, футболисты выбрали хавбека Челси Коула Палмера лучшим молодым игроком года.

Cole Palmer is the PFA Young Player of the Year. 🏆 pic.twitter.com/xA1CE0jkaN — Professional Footballers' Association (@PFA) August 20, 2024

Палмер получил награду из рук легенды "пенсионеров" Джанфранко Дзолы. Полузащитник победил в голосовании, в котором на награду также претендовали Букайо Сака (Арсенал) и Кобби Мэйну (Манчестер Юнайтед).

В прошедшем сезоне 22-летний англичанин принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 27 голов и 15 результативных передач.

Ранее появилась информация, что четыре игрока Челси не попадут в заявку на матч Лиги конференций против Серветта.

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