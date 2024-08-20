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Палмер - лучший молодой игрок года по версии Ассоциации профессиональных футболистов

Игроки отметили выдающийся сезон в исполнении лидера Челси.
Вчера, 22:51
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Во вторник, 20 августа, в Манчестере состоялась церемония награждения лучших игроков прошедшего сезона по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

Так, футболисты выбрали хавбека Челси Коула Палмера лучшим молодым игроком года.

Палмер получил награду из рук легенды "пенсионеров" Джанфранко Дзолы. Полузащитник победил в голосовании, в котором на награду также претендовали Букайо Сака (Арсенал) и Кобби Мэйну (Манчестер Юнайтед).

В прошедшем сезоне 22-летний англичанин принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 27 голов и 15 результативных передач.

Ранее появилась информация, что четыре игрока Челси не попадут в заявку на матч Лиги конференций против Серветта.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Коул Палмер

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