Новичок Серии А подпишет воспитанника Реала

Комо, которое тренирует Сеск Фабрегас усилится игроком Реала.

Как сообщает Фабрицио Романо, к новичку Серии А присоединится Нико Паз. Финансовые детали сделки неизвестны.

Отмечается, что и Реал, и сам игрок приняли предложение Комо.

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"Сливочные" будут иметь право первоочередной покупки, а также процент от возможной продажи, если не захотят пользоваться правом обратной покупки.

В прошлом сезоне Паз провел 29 матчей за Кастилью, забив 10 голов и отдав 4 ассиста. 9 матчей аргентинский полузащитник провел за основной состав, забив 1 гол.

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