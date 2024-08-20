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Реал планирует бесплатно забрать звезду Баварии

Альфонсо Девис через год может перебраться в Испанию на правах свободного агента.
Сегодня, 14:24
Альфонсо Девис / Getty Images
Альфонсо Девис / Getty Images

Канадский защитник мюнхенской Баварии Альфонсо Дэвис может стать игроком мадридского Реала абсолютно бесплатно. Об этом пишет журналист Матео Моретто.

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По информации источника, трансфер 23-летнего канадского защитника в мадридский клуб может состояться летом 2025 года на правах свободного агента, когда истечет его контракт с немецкой командой.

Стоит отметить, в прошлом сезоне игрок провел на поле 42 матча и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

Напомним, этим летом в Мадрид перебрался звездный француз Килиан Мбаппе, тоже бесплатно покинувший французский ПСЖ.

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