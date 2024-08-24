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Тоттенхэм - Эвертон: обзор и результат матча Чемпионата Англии 24.08.2024

"Шпоры" легко справились с „ирисками“.
Сегодня, 18:58
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В рамках второго тура АПЛ Тоттенхэм встретился с Эвертоном Виталия Миколенко.

Уже с первых минут «шпоры» играли уверенно и открыли счет на 14-ой минуте. Автором гола стал Ив Биссума, который сильным ударом отправил мяч в «девятку» ворот Пикфорда.

Второй мяч в ворота Эвертон был вызван рядом ошибок от футболистов мерсисайдцев. Сначала Ромен Диксон из аута отдал назад на Джеймса Тарковски, а тот отпасовал очень неудачно на Джордана Пикфорда, который не справился с контролем мяча и Сон Хен Мин легко отправил мяч в ворота соперника.

В первом тайме команды больше не забивали, а вот во втором Тоттенхэм довел счет до разгромного благодаря удару Кристиана Ромеро.

Окончательный счет установил уже упомянутый Сон, записав дубль на свой счет.

Статистика матча чемпионата Англии Тоттенхэм - Эвертон

Тоттенхэм - Эвертон 4:0

Голы: Биссума, 14, Сон, 25, 78, Ромеро, 71

xG: 2.58 - 0.48
Удары: 12 - 10
Удары в створ ворот: 7 - 2
Владение мячом: 70% - 30%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон тоттенхэм Виталий Миколенко

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