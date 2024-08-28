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Стало известно, когда Лунин может покинуть Реал

Украинец отказывается от нового соглашения со "сливочными".
Сегодня, 14:10
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин не хочет подписывать новый контракт с королевским клубом.

Как сообщает испанское издание AS, украинец планирует покинуть команду свободным агентом летом 2025 года.

25-летний футболист также рассматривает вариант с уходом в зимнее трансферное окно, если не будет иметь  игровой практики в составе Реала.

В прошлом сезоне украинец провел 31 матч на клубном уровне, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее Анчелотти поставил точку в вопросе будущего Лунина в Реале.

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