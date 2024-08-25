Анчелотти поставил точку в вопросе будущего Лунина в Реале

Тренер "сливочных" надеется, что ему больше не придется отвечать на один и тот же вопрос.

Мадридский Реал разгромил Вальядолид (3:0) на своем поле в рамках второго тура испанской Ла Лиги.

После матча главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти был вынужден еще раз ответить на вопрос о своем подопечном Андрее Лунине.

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В этот раз итальянский наставник дал четкий сигнал о том, что голкипер сборной Украины никуда не уйдет.

"Лунин останется в Реал Мадрид. Он не покинет клуб", - приводит слова тренера Фабрицио Романо.

Напомним, что у Андрея Лунина остался всего один год по контракту с Реалом. И несмотря на попытки "бланкос" продлить его, украинец пока что не торопится ставить подпись под новым соглашением.

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