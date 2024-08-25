Перес оценил перспективы Лунина после возможного ухода из Реала: Будет тяжело

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин до сих пор не определился со своим будущим. Есть слухи, что голкипер сборной Украины хочет покинуть Мадрид после завершения этого сезона.

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Президент "сливочных" Флорентино Перес обратился к Андрею Лунину, оценив его перспективы на дальнейшую карьеру в случае ухода:

"Он отличный вратарь, но после ухода из Реала ему будет тяжело. Посмотрите, например, на Асенсио", - сказал Перес в комментарии Realmadridexclusivo.

Лунин в прошлом сезоне провел за Реал 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль. В новом сезоне Лунин на поле пока не выходил

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