iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Перес оценил перспективы Лунина после возможного ухода из Реала: Будет тяжело

Президент Реала обратился к Андрею Лунину.
Сегодня, 09:50
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин до сих пор не определился со своим будущим. Есть слухи, что голкипер сборной Украины хочет покинуть Мадрид после завершения этого сезона.

Читай также: Лунин останется в Реале еще на три года - источник

Президент "сливочных" Флорентино Перес обратился к Андрею Лунину, оценив его перспективы на дальнейшую карьеру в случае ухода:

"Он отличный вратарь, но после ухода из Реала ему будет тяжело. Посмотрите, например, на Асенсио", - сказал Перес в комментарии Realmadridexclusivo.

Лунин в прошлом сезоне провел за Реал 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль. В новом сезоне Лунин на поле пока не выходил

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флорентино Перес Андрей Лунин ФК Реал

Статьи по теме

Лунин останется в Реале еще на три года - источник Лунин останется в Реале еще на три года - источник
Анчелотти сделал важное заявление о трансферах Реала Анчелотти сделал важное заявление о трансферах Реала
"Не помним времени друг без друга": Лунин с женой поделились милыми фото в честь годовщины "Не помним времени друг без друга": Лунин с женой поделились милыми фото в честь годовщины
Реал планирует бесплатно забрать звезду Баварии Реал планирует бесплатно забрать звезду Баварии
Помочь журналистам

Видео

Усик передал свой чемпионский пояс президенту Украины
Усик передал свой чемпионский пояс президенту Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина11:40
Маркевич оценил перспективы Карпат в УПЛ - откровенное заявление легенды
Украина11:30
УПЛ: Полесье примет Оболонь, Рух сыграет с Зарей, а Кривбасс - с Ингульцом
Теннис11:15
Гауфф поделилась ожиданиями от US Open: Это новый год для новых возможностей
Другие страны10:59
Ройс отличился голом и ассистом в дебютном матче в МЛС
Лига Чемпионов10:45
"Я поставлю на них деньги": Милевский удивил прогнозом на ответный матч между Динамо и Зальцбургом
Теннис10:20
Обидчица Свитолиной завоевала титул турнира WTA в Монтерее
Бокс10:18
"Он устроил мне ад": Фьюри рассказал, кому действительно удалось его побить
Европа09:50
Перес оценил перспективы Лунина после возможного ухода из Реала: Будет тяжело
Бокс09:32
"Только с этими двумя": Усик признался, какие бои ему еще интересны
Европа09:25
Экс-игрок Ромы оценил трансфер Довбика: Он не звезда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK