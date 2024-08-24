Лунин останется в Реале еще на три года - источник

Клуб и украинец ведут переговоры о новом контракте.

Голкипер Реала Андрей Лунин вскоре подпишет с клубом новый контракт, утверждает The Athletic.

Напомним, что текущее соглашение украинца заканчвается уже в 2025 году, а этим летом Реал решил не продавать кипера.

Источники, близкие к сторонам, утверждают, что Лунин уже согласился остаться в Мадриде, и теперь все в руках клуба.

Однако Реал также доволен украинцем и предложит ему контракт до 2028 года. Стороны уже провели предварительные переговоры.

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