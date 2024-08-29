Гюндоган назвал причину своего возвращения в Манчестер Сити
Полузащитник Илкай Гюндоган прокомментировал свое возвращение в Манчестер Сити.
По словам футболиста, ключевую роль отыграл главный тренер команды Илкай Гюндоган.
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"Тот факт, что Хосеп желал, чтобы я вернулся, было достаточно. Были у меня и другие предложения, но ни одно из них меня не заинтересовало.
Если я уйду из Барсы, я вернусь в Манчестер Сити: это стало для меня понятным сразу", - приводит слова Гюндогана AS.
Напомним, что немецкий полузащитник защищал цвета "горожан" с 2016 по 2023 год, после чего перешел в Барселону. За каталонскую команду в прошлом сезоне он провел во всех турнирах 51 матч, забив пять голов и отдав 14 результативных передач.
Ранее сообщалось, что именитый польский голкипер объявил о завершении карьеры.
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