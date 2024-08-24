Гвардиола ответил, является ли Холанд лучшим центрфорвардом всех времен

Есть в МЛС один игрок, который лучше норвежца.

В рамках 2-го тура АПЛ Манчестер Сити благодаря хет-трику Эрлинга Холанда победил Ипсвич.

После игры журналисты спросили Гвардиолу, считает ли он норвежца лучшим центральным нападающим всех времен. На этот вопрос Пеп ответил, вспомнив Лионеля Месси.

«Лучший центрфорвард всех времен - Лионель Месси, но, я думаю, в плане забивания голов Эрлинг может стоять в одном ряду с Лионелем и Криштиану Роналду.

Цифры, которые он показывал и показывает - невероятные. В Австрии, в Германии и теперь здесь, в АПЛ», - сказал Пеп.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!