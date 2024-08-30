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Байер сумел сохранить своего основного центрального защитника

Джонатан Та останется в клубе.
Вчера, 21:45
Джонатан Та / Getty Images
Джонатан Та / Getty Images

Защитник Байера Джонатан Та останется в клубе.

Об этом игрок сам рассказал в своем Инстаграме, подчеркнув, что не вся информация о его возможном переходе была подана верно.

Напомним, в течение последних месяцев сообщалось, что Та интересен Баварии и даже практически требует отпустить его из клуба.

"В последнее время было много спекуляций обо мне и моем будущем. Некоторая информация не всегда подавалась правильно, со временем я обязательно остановлюсь на этом подробнее.

Это правда, что я рассматривал варианты трансфера, но я решил извлечь максимальную пользу из своих десяти лет в Байере! Можете быть уверены, я с нетерпением жду всех испытаний вместе с нашей командой, тренерским штабом и вами, болельщиками, в этом сезоне", - написал Та.

Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция дедлайна трансферного окна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джонатан Та

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