Бавария подписала защитника сборной Германии
Джонатан Та будет выступать за мюнхенцев.
Бавария объявила о подписании контракта с Джонатаном Та.
Напомним, 29-летний защитник стал свободным агентом после того, как завершился его контракт с Байером.
На немца также претендовала и Барселона, однако в итоге Та не стал покидать родной чемпионат. Его контракт с мюнхенцами рассчитан до 2029 года.
"Я хочу взять на себя ответственность и каждый день усердно работать, чтобы мы как команда добились успеха и вместе выиграли много титулов", - заявил защитник.
Также ранее сообщалось, что другой игрок сборной Германии в шаге от перехода в Реал.
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