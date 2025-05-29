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Футбол

Бавария подписала защитника сборной Германии

Джонатан Та будет выступать за мюнхенцев.
Сегодня, 10:30       Автор: Андрей Безуглый
Джонатан Та / fcbayern.com
Джонатан Та / fcbayern.com

Бавария объявила о подписании контракта с Джонатаном Та.

Напомним, 29-летний защитник стал свободным агентом после того, как завершился его контракт с Байером.

На немца также претендовала и Барселона, однако в итоге Та не стал покидать родной чемпионат. Его контракт с мюнхенцами рассчитан до 2029 года.

"Я хочу взять на себя ответственность и каждый день усердно работать, чтобы мы как команда добились успеха и вместе выиграли много титулов", - заявил защитник.

Также ранее сообщалось, что другой игрок сборной Германии в шаге от перехода в Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Джонатан Та

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