Реал в шаге от подписания таланта сборной Германии
Анджело Штиллер уже согласовал контракт.
Реал согласовал условия личного контракта с Анджело Штиллером, пишет Николо Скира.
24-летний полузащитник Штутгарта готов перейти в мадридский клуб. Он уже согласен подписать контракт до 2030 года.
Теперь мадридцам нужно согласовать условия трансфера с немецким клубом, который не очень хотел бы отпускать Штиллера.
Опорный хавбек оценивается в 38 млн евро, и вряд ли Штутгарт сможет выбить сильно большую сумму за своего игрока.
В прошедшем сезоне Штиллер провел 47 матчей, отметившись четырьмя голами и одиннадцатью ассистами.
Ранее также сообщалось, что и Барселона работает над очередным усилением.
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