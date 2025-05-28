Реал в шаге от подписания таланта сборной Германии

Реал согласовал условия личного контракта с Анджело Штиллером, пишет Николо Скира.

24-летний полузащитник Штутгарта готов перейти в мадридский клуб. Он уже согласен подписать контракт до 2030 года.

Теперь мадридцам нужно согласовать условия трансфера с немецким клубом, который не очень хотел бы отпускать Штиллера.

Опорный хавбек оценивается в 38 млн евро, и вряд ли Штутгарт сможет выбить сильно большую сумму за своего игрока.

В прошедшем сезоне Штиллер провел 47 матчей, отметившись четырьмя голами и одиннадцатью ассистами.

Ранее также сообщалось, что и Барселона работает над очередным усилением.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!