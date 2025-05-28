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Футбол

Реал в шаге от подписания таланта сборной Германии

Анджело Штиллер уже согласовал контракт.
Сегодня, 19:07       Автор: Андрей Безуглый
Анжело Штиллер / Getty Images
Анжело Штиллер / Getty Images

Реал согласовал условия личного контракта с Анджело Штиллером, пишет Николо Скира.

24-летний полузащитник Штутгарта готов перейти в мадридский клуб. Он уже согласен подписать контракт до 2030 года.

Теперь мадридцам нужно согласовать условия трансфера с немецким клубом, который не очень хотел бы отпускать Штиллера.

Опорный хавбек оценивается в 38 млн евро, и вряд ли Штутгарт сможет выбить сильно большую сумму за своего игрока.

В прошедшем сезоне Штиллер провел 47 матчей, отметившись четырьмя голами и одиннадцатью ассистами.

Ранее также сообщалось, что и Барселона работает над очередным усилением.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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