iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль катком прошелся по Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд

Команда Эрика тен Хага была ужасна практически во всех аспектах.
Сегодня, 19:59
Джошуа Зиркзе / Getty Images
Джошуа Зиркзе / Getty Images

В воскресенье, 1 сентября, Манчестер Юнайтед принимал дома Ливерпуль в рамках третьего тура АПЛ.

Матч начался сразу с быстрого гола гостей, но к счастью для манкунианцев Салах оказался в офсайде. Однако начало игры для обеих команд все равно было ужасным, уровень брака был слишком большим для английских грандов.

Особенно выделялся Каземиро, две ошибки которого привели к двум голам Ливерпуля еще в первом тайме. Счет открыл Диас, а затем записал на свой счет дубль. И хоть бразильца заменили в перерыве, проблемы манкунианцев это не исправило.

Иногда у МЮ все же проходили атаки, неплохие моменты имели Зиркзе и Мазрауи, но все надежды манкунианцев похоронил Мохамед Салах третьим голом. После этого команды уже практически доигрывали, игроки МЮ опустили руки, хотя вспышками доходили до ворот соперника, а Ливерпуль перестал давить и просто экономил силы.

Команда Слота заработала третью победу подряд, а МЮ опускается на 14-е место.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 3-го тура АПЛ

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3
Голы: Диас, 35, 42, Салах, 56

xG: 0.64 - 1.17
Удары: 8 - 8
Удары в створ ворот: 4 - 3
Владение мячом: 50% - 50%

Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Мартинес, де Лигт (Магуайр, 69), Мазрауи - Майну, Каземиро (Коллиер, 46), Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Гарначо (Диалло, 69) - Зиркзе (Эриксен, 86).

Ливерпуль: Алиссон - Робертсон (Цимикас, 83), ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд (Брэдли, 76) - Мак Аллистер, Гравенберх, Собослаи - Диас (Гакпо, 66), Салах, Жота (Нуньес, 76).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль манчестер юнайтед

Статьи по теме

Салах высказался о возможном уходе из Ливерпуля в конце сезона Салах высказался о возможном уходе из Ливерпуля в конце сезона
Манчестер Юнайтед попрощался с Санчо - игрок ушел в Челси Манчестер Юнайтед попрощался с Санчо - игрок ушел в Челси
Официально: Манчестер Юнайтед подписал Угарте Официально: Манчестер Юнайтед подписал Угарте
Наполи объявил о приобретении полузащитника Манчестер Юнайтед Наполи объявил о приобретении полузащитника Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Украина21:41
Матч Кривбасс - Шахтер перенесли из-за воздушной тревоги
Европа21:29
Тен Хаг установил новый клубный антирекорд
Европа21:17
Салах высказался о возможном уходе из Ливерпуля в конце сезона
Формула 121:05
Ферстаппен: Мы превратили доминирующий болид в монстра
Европа20:37
Бавария уверенно победила Фрайбург
Олимпийские игры20:23
Украина установила еще один мировой рекорд на Паралимпиаде
Европа19:59
Ливерпуль катком прошелся по Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд
Европа19:37
Милан уже рассматривает увольнение Фонсеки
Олимпийские игры19:14
Колинько выиграл первую медаль для Украины в бочче
Европа19:08
Мареска - о ничьей с Кристал Пэлас: Стыдно за результат, но не за игру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK