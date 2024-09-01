Ливерпуль катком прошелся по Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд

В воскресенье, 1 сентября, Манчестер Юнайтед принимал дома Ливерпуль в рамках третьего тура АПЛ.

Матч начался сразу с быстрого гола гостей, но к счастью для манкунианцев Салах оказался в офсайде. Однако начало игры для обеих команд все равно было ужасным, уровень брака был слишком большим для английских грандов.

Особенно выделялся Каземиро, две ошибки которого привели к двум голам Ливерпуля еще в первом тайме. Счет открыл Диас, а затем записал на свой счет дубль. И хоть бразильца заменили в перерыве, проблемы манкунианцев это не исправило.

Иногда у МЮ все же проходили атаки, неплохие моменты имели Зиркзе и Мазрауи, но все надежды манкунианцев похоронил Мохамед Салах третьим голом. После этого команды уже практически доигрывали, игроки МЮ опустили руки, хотя вспышками доходили до ворот соперника, а Ливерпуль перестал давить и просто экономил силы.

Команда Слота заработала третью победу подряд, а МЮ опускается на 14-е место.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 3-го тура АПЛ

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3

Голы: Диас, 35, 42, Салах, 56

xG: 0.64 - 1.17

Удары: 8 - 8

Удары в створ ворот: 4 - 3

Владение мячом: 50% - 50%

Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Мартинес, де Лигт (Магуайр, 69), Мазрауи - Майну, Каземиро (Коллиер, 46), Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Гарначо (Диалло, 69) - Зиркзе (Эриксен, 86).

Ливерпуль: Алиссон - Робертсон (Цимикас, 83), ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд (Брэдли, 76) - Мак Аллистер, Гравенберх, Собослаи - Диас (Гакпо, 66), Салах, Жота (Нуньес, 76).

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