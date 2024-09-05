Реал продлит контракт с одной из легенд клуба

Мадридский Реал решил продолжить сотрудничество с одной из легенд клуба.

Как сообщает Фабрицио Романо, в ближайшие недели "сливочные" начнут переговоры с Дани Карвахалем.

Сейчас условия нового соглашения остаются неизвестными. Текущий контракт действует до конца этого сезона.

В этом сезоне, как и во многих предыдущих, Дани является основным правым защитником клуба, проведя все 5 матчей в старте.

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