Реал продлит контракт с одной из легенд клуба
Дани Карвахаль получит новое соглашение.
Мадридский Реал решил продолжить сотрудничество с одной из легенд клуба.
Как сообщает Фабрицио Романо, в ближайшие недели "сливочные" начнут переговоры с Дани Карвахалем.
Сейчас условия нового соглашения остаются неизвестными. Текущий контракт действует до конца этого сезона.
В этом сезоне, как и во многих предыдущих, Дани является основным правым защитником клуба, проведя все 5 матчей в старте.
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