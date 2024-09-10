Защитник Байера заинтересовал английские гранды

Джонатан Та хочет перебраться в АПЛ.

Защитник Байера Джонатан Та может продолжить карьеру в Англии, пишет Bild.

Напомним, 28-летний защитник был близок к переходу в Баварию этим летом, но остался в Байере. Однако в следующем году Та намерен покинуть клуб свободным агентом.

На Та уже есть несколько претендентов, включая практически все английские гранды, а также Барселону и все ту же Баварию.

Однако, как пишет издание, вряд ли защитник окажется в Мюнхене, так как его привлекает идея поиграть в АПЛ.

К тому же, руководство Баварии также начало сомневаться в целесообразности перехода Та.

Ранее также сообщалось, что вингер Баварии может покинуть клуб.

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