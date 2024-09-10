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Вингер Баварии не спешит продлевать контракт с клубом

Следующим летом Лерой Сане может покинуть Мюнхен в статусе свободного агента.
Сегодня, 20:55
Лерой Сане / Getty Images
Лерой Сане / Getty Images

Следующим летом истекает срок действия контракта Лероя Сане с Баварией.

И, как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, 28-летний вингер пока что не планирует продлевать соглашение с клубом.

Игрок перенес операцию на паху и, по информации источника, прежде чем принимать решение, он планирует поиграть, набрать форму. И клуб это прекрасно понимает.

Сане является одним из самых высокооплачиваемых игроков "ротен". Даже если другие клубы не предложат ему 20 миллионов евро в год, он рассчитывает на подписной бонус, который компенсирует это.

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К тому же, Лерой также рассчитывает на то, что руководители Баварии помнят, как он в 2020 году отказался от дополнительных 5 миллионов в год, о которых они договорились.

Тогда Бавария попросила его отказаться от этих денег, так как упал доход из-за эпидемии коронавируса.

В прошлом сезоне Лерой Сане принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 10 голов и 13 результативных передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лерой Сане Бавария Мюнхен

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