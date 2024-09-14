Эвертон Миколенко повторил антидостижение Борнмута

"Ириски" второй раз подряд проиграли, побеждая в два мяча.

В рамках четвертого тура АПЛ Эвертон проиграл Астон Вилле со счетом 3:2.

Мерсисайдцы побеждали в этом матче с разницей в два мяча, так же, как и в прошлом туре, когда проиграли Борнмуту с тем же счетом.

Таким образом, «ириски» стали лишь второй командой в истории АПЛ, которая проиграла в двух матчах АПЛ подряд, побеждая в два мяча. Примечательно, что первым таким клубом был выше упомянутый Борнмут в 2022 году.

Отметим, что в этом матче Виталий Миколенко получил травму. Его состояние здоровья пока неизвестно.

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